Джим Керри сыграет антагониста Доктора Эггмана в сиквеле «Соника в кино»

Голливудский актер Джим Керри сыграет в антагониста Доктора Эггмана в продолжении ленты «Соник в кино». Герой сплотится с говорящей ехидной Наклз, написал сайт «Экономика сегодня».

Персонаж в исполнении Керри хочет найти волшебный изумруд, который поможет ему совершать злодеяния. Сонику и лисенку Тейлзу придется противостоять Эггману и его напарнику.

Создатели «Соника в кино — 2» заявили, что выход картины назначен на 7 апреля будущего года. Сейчас ведутся съемки киноленты. Режиссер Джефф Фаулер отметил, что в фильме будет высокий градус эпичности.

Ранее стало известно, что киностудия Morgan Creek начала работать над продолжением серии фильмов об Эйсе Вентуре. В производстве ленты о детективе по поиску животных будет участвовать киностудия Amazon. Для написания сценария нового фильма привлекли авторов ленты «Соник в кино». В этой картине также снимался актер Джим Керри, игравший главную роль в кино о Вентуре. При этом пока нет информации о сюжете третьей части фильма. Также нет информации, будет ли в ленте сниматься сам Керри.