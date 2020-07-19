Джим Керри рассказал, о чем думал за 10 минут до смерти

Канадский актер Джим Керри рассказал о том, какие мысли роились в его голове после ошибочного объявления о ракетной атаке, сделанного в 2018 году на Гавайях. Первым порывом было бежать и прятаться, но затем он понял, что это не поможет и провел свои последние, как он думал, минуты, глядя на Тихий океан.

Об этом Джим Кэрри рассказал Джимми Фэлону в Tonight Show. Актер поделился, что попытался успокоиться и решить, что он будет делать с отпущенным ему временем.

«Я просто решил быть честным перед богом, и вспомнить с благодарностью обо всех счастливых моментах, которые я пережил. Это было прекрасно», — сообщил Джим Кэрри.

Джимми Фэлон спросил актера, какова была его реакция, когда выяснилось, что объявление о баллистической ракете было ошибкой? Джим Кэрри признался, что она была исключительно матерной.

Упомянутый инцидент имел место на Гавайях 13 января 2018 года. Жителей острова оповестили о приближении баллистической ракеты, предупредив: «Это не учения!». Сотрудник, виновный в кошмарной ошибке, был уволен.

Джим Керри появился на шоу Фэллона, чтобы поговорить о своей книге «Мемуары и дезинформация» (Memoirs and Misinformation). Она была написана в соавторстве с его давней подругой писательницей Даной Вачон и попала на прилавки 5 мая 2020 года. На обложке романа изображено испуганное лицо актера.

«Это мое лицо после того, как я узнал, что мне осталось жить 10 минут», — пошутил Кэрри.