Джим Керри назвал условия возвращения в сиквел «Маски»

Американский актер Джим Керри может снова сыграть Стэнли Ипкисса из «Маски». Участие в сиквеле комедийного фильма он готов принять на одном условии: проект должен делать «потрясающий режиссер».

Керри признался порталу Comicbook, что не хотел бы сниматься просто ради самих съемок. Все будет зависеть от того, кто возьмется за продолжение истории.

«Что бы я пошел на это, должен быть какой-то сумасшедший, потрясающий режиссер», — подчеркнул актер.

О возможном возвращении в роли банковского служащего из «Маски» Джим Керри рассказал во время беседы о своей работе в картине «Соник в кино». Маленький ежик умилил пользователей Сети после выхода трейлера фильма. Его назвали «очень миленьким» и признались, что Соника хочется обнять.

Комедия «Маска» вышла на экраны больше 25 лет назад. Вместе с Керри в ленте сыграла Кэмерон Диаз, получившая свою первую главную роль. Сюжет картины рассказывает историю банковского клерка. Жизнь Стэнли Ипкисса в корне меняется, когда он находит волшебную маску, наделяющую своего обладателя сверхъестественными способностями.