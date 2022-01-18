Джим Керри накануне своего юбилея написал стихи о смерти для The Weekend

Накануне своего 60-летия американский актер Джим Керри написал стихи о смерти для нового альбома рэпера The Weekend. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.

В его стихах упоминается смерть певца Принса, который умер от передозировки лекарств против СПИДа и бессонницы. Кроме того, Керри решил вспомнить песню исполнителя, которая называется «Лиловый дождь», рассказало радио «Комсомольская правда».

«Если боль продолжается, а твоего тела уже давно нет, и твое фантомное сожаление все еще не успокоилось, возможно, ты не умер так, как должен был. Всех призраков преследует их собственное недоверие. Когда время вышло, не остается ничего, кроме пространства. Ни охоты, ни собирательства, ни наций, ни рас. И небо ближе слез на лице. Когда падает лиловый дождь, мы все купаемся в его благодати», — написал актер.

Новый альбом американского репера выйдет под названием The Weeknd Dawn FM.