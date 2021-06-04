Джиллиан Андерсон рассказала, что «Секретные материалы» довели ее до нервных срывов

Сериал «Секретные материалы» выходил на экраны с 1993 по 2002 год. В недавнем интервью звезда сериала Джиллиан Андерсон рассказала, чего ей стоили съемки в культовом шоу. Об этом написали «Дни.ру».

Андерсон, которая исполнила в сериале про контакты с инопланетянами главную роль скептически настроенного агента ФБР Даны Скалли рассказала, что съемки сильно выматывали ее и чуть не подорвали психическое здоровье.

По словам актрисы, за время съемок у нее случилось несколько нервных срывов. Этому стал причиной и напряженный график съемок, и слишком большая вовлеченность в процесс. Андерсон рассказала, что пропускала через себя все переживания своей героини так, как будто это происходило с ней на самом деле. Это далось актрисе нелегко.

После окончания съемок шоу Андерсон даже подумывала отказаться от работы в кино и уйти в театр.

«Я не могла говорить об этом, не могла смотреть это, даже кадры оттуда видеть не могла», — рассказала актриса.

Однако позднее продюсерам «Секретных материалов» все-таки удалось уговорить Джиллиан Андерсон сняться в еще двух сезонах после 14-летнего перерыва. Они вышли на экраны в 2016 и 2018 годах.