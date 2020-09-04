Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят» в ходе обсуждения ДТП с Ефремовым
Видеоролик выложен на YоuТubе-канале программы. Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов попытался успокоить Джигурду, но потерпел неудачу и попросил артиста покинуть студию.
«Я вас на чистую воду вывожу, правда глаза колет», — заявил Джигурда, показав удостоверение руководителя департамента прав, свобод и законных интересов творческого сообщества.
Затем Джигурда продолжил свой монолог, несмотря на то, что в это время свое мнение высказывал другой гость шоу. В какой-то момент Борисов попросил охрану вывести артиста за неуважение. Однако Джигурда отказался уходить, попутно обвинив Борисова в «травле великого актера».
Михаил Ефремов признал свою вину. Прокурор запросил для него 11 лет колонии общего режима и запрет на вождение автомобиля на три года. Суд примет решение 8 сентября.