Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят» в ходе обсуждения ДТП с Ефремовым

Никиту Джигурду выгнали из студии программы «Пусть говорят» во время съемок которой обсуждалась авария с участием Михаила Ефремова. Актер требовал показать собственный видеоролик, который якобы доказывает невиновность Ефремова.

Видеоролик выложен на YоuТubе-канале программы. Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов попытался успокоить Джигурду, но потерпел неудачу и попросил артиста покинуть студию.

«Я вас на чистую воду вывожу, правда глаза колет», — заявил Джигурда, показав удостоверение руководителя департамента прав, свобод и законных интересов творческого сообщества.

Затем Джигурда продолжил свой монолог, несмотря на то, что в это время свое мнение высказывал другой гость шоу. В какой-то момент Борисов попросил охрану вывести артиста за неуважение. Однако Джигурда отказался уходить, попутно обвинив Борисова в «травле великого актера».

Михаил Ефремов признал свою вину. Прокурор запросил для него 11 лет колонии общего режима и запрет на вождение автомобиля на три года. Суд примет решение 8 сентября.