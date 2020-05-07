Джигурда вызвал на боксерский поединок Александра Емельяненко

«Это не хайп и не договоренность ради пиара. Это реальность сегодняшней̆ жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них», — написал Джигурда.

Он выразил уверенность, что Емельяненко не побоится выйти с ним на ринг и ответит тем самым за оскорбления в адрес актера. Некоторые комментаторы оценили смелость Джигурды и его внешний вид.

По данным издания, ранее Джигурда вызывал на бой телеведущих Владимира Соловьева и Андрея Малахова, но из этого ничего не вышло.

В свою очередь другой российский артист Шура привел домой большую белую свинью. Певец поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему оставлять парнокопытное у себя или нет.

Одни посоветовали оставить животные, другие отшутились в духе: «Тогда и козу надо, Александр. И кроликов обязательно», «Саш, бери в готовом виде уже! Бекон, шашлык, стейк».