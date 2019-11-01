Джигурда вызвал Малахова на боксерский ринг

«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль!» — написал актер.

Рудова обвинила Малахова в сводничестве после передачи о «рынке шкур» Подробнее

По словам Джигурды, причиной подобного поступка стало то, что Андрей Малахов не принес извинений экс-супруге актера Марине Анисиной, после того как телеведущий якобы оскорблял ее в эфирах своих программ.

При этом Джигурда пообещал «нокаутировать» Малахова за его «подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин».

В конце октября Андрей Малахов в ходе своей скандальной передачи «Пусть говорят» обсудил российский «рынок шкур». Так телеведущий обозначил тему программы. В ходе передачи гости в студии обсуждали возможность покупки эскорт-услуг у самых известных россиянок.

Так, в контексте обсуждения эскортниц мелькнуло имя популярной российской актрисы Натальи Рудовой. Правда, доказать, что она эскортница никому не удалось.

После выпуска этой программы сама актриса публично заявила, что отныне не подаст руки Малахову. Это значит, что для нее журналист теперь — враг.