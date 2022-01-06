Джигурда рассказал о подготовке к новому бою со Шпаком

Актер и режиссер Никита Джигурда заявил, что в марте снова встретится на ринге с бодибилдером Александром Шпаком. Поэтому впереди артиста ждет серьезная подготовка к реваншу.

«Я похожу в зал — Костя Цзю меня позвал. Очень сложно поправляться. <…> Сколько бы я ни ел, ни пил, все равно 85 килограммов», — поделился Джигурда в беседе с ФАН.

Шпак нокаутировал его в конце декабря. Сейчас Джигурда настроен только на победу. При этом он хотел бы сразиться с кем-то еще, если бы у него была такая возможность. По его словам, организаторы боев утверждают, что многие знаменитости боятся оказаться с ним в октагоне.

«У меня должен быть бой или в конце января, или в феврале. Пока не находятся претенденты. Я попал в такую ситуацию, когда, проведя три схватки, слышу от организаторов боев: „С вами боятся драться“», — посетовал он.

Артист добавил, что получает удовольствие от боев, хотя полученные травмы дают о себе знать.

В завершение добавил, что его философия и выбранный путь позволяют ему жить полной жизнью. «Хоть после боя [со Шпаком] две недели болят бока от ушибов. Это дает жизни кайф! Чувствуешь — живой», — заключил он.