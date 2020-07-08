Джигурда рассказал о своей поездке в Дивеево

По данным информагентства, он последовал примеру балерины Анастасии Волочковой и приехал в село, чтобы посетить Дивеевский монастырь.

«Я прочитал молитву „Отче наш“ в главном храме, но посетить другие храмы не смог. Мою молитву прервали», — поделился артист.

Выйдя из храма, он увидел сотрудников полиции. По словам Джигурды, они очень уважительно с ним обращались. В результате он уехал обратно в Москву, провожаемый сельчанами.