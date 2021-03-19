Джигурда раскритиковал пропаганду однополых отношений

Пропаганда однополых отношений и смены пола влияет на неокрепшую детскую психику. В этом не сомневается актер, исполнитель песен Никита Джигурда, сообщило РИА ФАН.

Объяснить людям причины разных явлений в обществе можно, но без насаждения ЛГБТ-идеологии.

«Я за просвещение», — заявил Джигурда.

Он предложил просвещать через классику, искусство, философию, изучение религий. Все эти сферы помогут привить человеку толерантность. Однако, по мнению актера, мировая элита выбрала жесткий путь. В странах Европы даже говорят: «Родитель 1», «Родитель 2». Там же разрабатываются законы, позволяющие детям с 11 лет менять пол.

«На мой взгляд, это категорически неправильно. Несозревшее сознание ребенка после просмотра разных программ и фестивалей поддается влиянию такой пропаганды», — сказал Джигурда.

Он научился относиться ко всему происходящему в мире достаточно спокойно. В этом ему помогла вера в то, что человек живет не единожды на Земле и в других измерениях. После смерти, которая на самом деле представляет собой переход в иные миры, человек еще получает попытки, считает исполнитель песен. Несмотря на это Джигурда выступает резко против педофилии и смены пола на законных основаниях детям. Он не сомневается, что, повзрослев, многие несовершеннолетние об этом пожалеют.