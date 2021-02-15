Джигурда посоветовал выбрать для Евровидения песню на стихи Бродского

Российский актер Никита Джигурда посоветовал представителям России на Евровидении выбрать для исполнения песню на стихи поэта Иосифа Бродского, сообщило РИА ФАН.

Накануне музыкант Юрий Лоза призвал отказаться от исполнения песен на английском языке на ежегодном европейском конкурсе. Джигурда признался, что отчасти согласен с мыслью певца.

«Я могу понять его (Лозы — прим. ред.) посыл. Однако поскольку Евровидение — это международный конкурс, то, ясное дело, нужно пытаться перевести великий русский язык на великий международный английский язык», — подчеркнул актер.

Артист уверен, что первоочередно нужно уделять внимание смысловой нагрузке выступления. Он вспомнил, что, когда конкурсантом от нашей страны был Дима Билан, его продюсеры сделали квинтэссенцию западной и русской культуры. Благодаря такому приему удалось попасть в тренд. Джигурда отметил, что еще Джим Моррисон и Джон Леннон говорили, что невозможное — возможно. Именно об этом спел наш исполнитель.

Как заметила звезда, Бродский писал и на русском, и на английском языках. Джигурда уверен, что, если положить его стихотворение в основу композиции, представляющей РФ, это будет «настоящий посыл», раскрывающий потенциал нашей культуры.