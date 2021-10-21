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    21 октября 2021, 15:06

    Джигурда попросил Милонова помочь ему защитить граффити в Петербурге

    Граффити, просвещенные певцу Игорю Талькову, хотят закрасить в Петербурге

    Оксана Лавнюженко

    Актер театра и кино Никита Джигурда попросил депутата Госдумы Виталия Милонова помочь добиться разрешения на сохранение граффити в Санкт-Петербурге, которые посвящены певцу Игорю Талькову. Об этом написало РИА ФАН.

    Джигурда попросил Милонова помочь ему защитить граффити в Петербурге

    «Больше недели назад я созвонился с Виталием Милоновым и попросил его помочь в этой ситуации, поскольку он депутат Государственной думы, общественный деятель. Он может на своем уровне получить официальное разрешение на то, чтобы граффити русского гения осталось нетронутым», — сообщил Джигурда.

    Артист отметил странность того, что в России нет ни одного музея, памятника человеку, которого любили и любят миллионы людей. Например, у Высоцкого и у Цоя он есть, а Талькова нет.

    Джигурда добавил, что Милонов пообещал ему сделать все возможное, чтобы официально получить разрешение на оставление граффити в Северной столице.