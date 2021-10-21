Джигурда попросил Милонова помочь ему защитить граффити в Петербурге

Актер театра и кино Никита Джигурда попросил депутата Госдумы Виталия Милонова помочь добиться разрешения на сохранение граффити в Санкт-Петербурге, которые посвящены певцу Игорю Талькову. Об этом написало РИА ФАН.

«Больше недели назад я созвонился с Виталием Милоновым и попросил его помочь в этой ситуации, поскольку он депутат Государственной думы, общественный деятель. Он может на своем уровне получить официальное разрешение на то, чтобы граффити русского гения осталось нетронутым», — сообщил Джигурда.

Артист отметил странность того, что в России нет ни одного музея, памятника человеку, которого любили и любят миллионы людей. Например, у Высоцкого и у Цоя он есть, а Талькова нет.

Джигурда добавил, что Милонов пообещал ему сделать все возможное, чтобы официально получить разрешение на оставление граффити в Северной столице.