Джигурда поделился подробностями боя со Шпаком

Актер Никита Джигурда в беседе с NEWS.ru поделился подробностями боя с блогером Александром Шпаком. Он отметил, что специально не готовился к поединку.

Джигурда отметил, что не имел к сопернику претензий. По этой причине во время драки ему хотелось помочь своему сопернику.

«Бой выйдет через несколько дней на YouTube. Я совершил тот подвиг, который мало кто совершил бы в данной ситуации. Я не тренировался перед боем сознательно, не ходил в зал и не бил грушу. Я же готовил этот спектакль как своеобразную церемониальную магию, мистерию», — признался музыкант.

Он отметил, что изначально не имел соперника, однако потом ему предложили выйти на поединок со Шпаком. Джигурда отметил, что изучил социальные сети своего соперника и предположил, что тот обладает тонкой и ранимой душой.

Музыкант подчеркнул, что в связи с условиями контракта пока не может озвучить исход поединка, а также не имеет право разглашать свой гонорар.

«Это было зрелище, Сашка потом выложил инфу, шутя о том, что он споткнулся и что упал на нос и получил фингал. Вы все увидите сами — это было зрелище», — заявил он.