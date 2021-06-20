Джигурда поддержал Бузову и вызвал Губерниева на ринг

Актер Никита Джигурда назвал поведение Дмитрия Губерниева в конфликте с Ольгой Бузовой недостойным и вызвал комментатора на ринг. Об этом сообщило издание «Слово и Дело».

По данным ИА Nation News, у Губерниева и Бузовой в эфире «Матч ТВ» произошел конфликт. Ведущий спросить у артистки, перестала ли она пить коньяк по утрам. На это Бузова очень разозлилась и начала плакать. Сам Губерниев отметил, что процитировал строчку из книги про Карлсона.

Джигурда раскритиковал поведение комментатора и заявил, что готов выйти на ринг с ним, чтобы защитить Бузову.

«Хотел оскорбить Бузову и хайпануть на этой теме, что он и продолжает делать. Без уважения к той актрисе, которая своим трудом добилась очень классных результатов», — заключил он.

Ранее журналист Вадим Манукян предложил забрать Ольге Бузовой на съемки нового шоу в Африке своих хейтеров. В первую очередь он выделил комментатора Дмитрия Губерниева. Манукян предложил создать на шоу две команды: тех, кто любит Бузову, и тех, кому она не нравится.