Джигурда объяснил главную идею своих перфомансов

Артисты, которые хотят, но не могут ярко заявить о себе, готовы пойти даже на смену пола. Так актер и исполнитель песен Никита Джигурда прокомментировал новость о том, что журнал Time впервые представил на своей обложке канадского актера-трансгендера Эллиота Пейджа.

«Это все — выполнение так называемого плана Даллеса. Я отношусь к этому, естественно, с иронией, как к прививке человечеству. Я знаю наперед, что благодаря ей мир вернется к тому, с чего [все] начиналось — Адам и Ева, без всяких трансгендеров. Мужчина и женщина станут единым целым», — привело слова Джигурда РИА ФАН.

Радикальное переделывание своего организма связано с психологией, социумом. Иногда причина кроется в психологических отклонения и влиянии шоу-бизнеса. С артистами работают спонсоры, готовые оплачивать подобные эксперименты. Поэтому артисты, которые по-другому не могут о себе ярко заявить, получают деньги и меняют пол.

Джигурда назвал свое творчество противостоянием таким веяниям моды.

«Напоминаю, все мои перфомансы, для кого-то кажущиеся безумством, несли цель, которой у шоу-бизнеса, за некоторым исключением, не существует», — отметил он.

Эта сфера существует ради денег, туда Джигурда пришел с идеей Secretly we are gods. Артист заявил, что он часто озвучивает идею божественности человека и ортодоксальную точку зрения.