Джигурда назвал Крым украинским. Тоже самое сделала Глюкоза

Известный актер Никита Джигурда заявил, что считает Крым «юридически украинским». При этом шоумен добавил, что фактически полуостров входит в состав российской территории.

«Юридически Крым — украинский, фактически — российский, вот моя позиция. А так он мой. Крым — мой», — сказал Джигурда в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

Он добавил, что ему не один раз предлагали публично признать Крым российским, чтобы получить «зеленый свет» в шоу-бизнесе. За это актера бы стали приглашать поучаствовать в политических программах.

При этом Джигурда отметил, что гордится своим украинским гражданством. По словам шоумена, он мог получить гражданство России, если бы отказался от нынешнего.

Ранее Государственная пограничная служба Украины задержала в киевском аэропорту певицу Глюкозу (Наталью Ионову). Во время разговора с пограничниками исполнительница назвала Крым украинским. Но подчеркнула, что находится вне политики. Несмотря на такие заявления, певицу лишили возможности в течение трех лет приезжать на Украину. Причиной закрытия въезда стали выступления в Крыму.