Джигурда: Лоза должен выступать на новогодних огоньках

По данным «Экспресс-газеты», также Лозу возмущает, что в эти программы каждый год приглашают одних и тех же звезд, например, Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Джигурда похвалил их, но выразил мнение, что Лоза тоже должен принимать участие в новогодних шоу.

«И Киркоров, и Басков — профессионалы своего дела, умеют делать хайп. В последние годы пленили молодежь своими хулиганскими клипами. Они делают шоу-бизнес. Они молодцы», — сказал он.

Также Джигурда рекомендовал артистам, которых не зовут в новогодние программы, начать выпускать актуальный контент.

«Нужно работать над собой. Надо искать те формы, которые будут конкурировать и соответствовать сегодняшнему уровню», — уверен он.

Ранее продюсер Виктор Дробыш выразил мнение, что россиянам надоело смотреть новогодние «огоньки» с участием одних и тех же артистов. Моргенштерн и группа Little Big могли бы спасти этот жанр, уверен он.