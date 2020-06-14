Джигарханяна выписали из больницы

«Армена Борисовича выписали, он уже дома. Все в порядке», — сказал собеседник агентства.

Джигарханяна отвезли в частную клинику 8 июня. Врачи рекомендовали актеру находиться под наблюдением и пройти лечение.

За последние два года это была шестая госпитализация Джигарханяна. В конце апреля 2018 года артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц с инфарктом, он находился в коме. Вскоре артист поправил здоровье и вернулся к репетициям в своем театре. После этого было еще несколько госпитализаций, медики подозревали гипертонический криз и невралгию. Тем не менее серьезных заболеваний они не диагностировали. В предыдущий раз Джигарханяна клали 31 января в столичную больницу, откуда выписали 2 февраля.

Ранее бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что беспокоится о его самочувствии. Она считает, что после развода артист пострадал намного больше нее, потому что его жизнь поломалась.

Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Он известен по ролям в фильмах «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Цареубийца». Джигарханян награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.