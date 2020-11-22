Джигарханян перед смертью признался в любви бывшей жене

За несколько часов до смерти Армен Джигарханян позвонил своей второй жене — актрисе Татьяне Власовой. Он признался ей в любви.

Сиделка помогла Джигарханяну доехать на кресле-каталке до помещения, откуда разрешены звонки. Там он связался с Власовой и сказал, что очень любит ее. Артист расстался с ней в 2015 году.

«И на следующий день его не стало. Он мужественный человек, мужчина. Никогда не жаловался. Он был великий человек и актер», — рассказала Власова в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Армена Джигарханяна не стало 14 ноября на 86-м году жизни. Его похоронили 17 ноября на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью. Прощание проходило в открытом формате в Московском драматическом театре. В последний путь артиста пришли проводить коллеги, родные и многочисленные поклонники. Гроб Джигарханяна выносили из здания театра под овации.

Наследником Армена Джигарханяна стал его пасынок. Так указано в завещании артиста.