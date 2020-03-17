Джиган вышел из наркологической клиники и уже проводит время с семьей

Джиган опубликовал свежий снимок с сыном. Фанаты пары недоумевают, как Оксана Самойлова позволила отцу гулять вдвоем с новорожденным ребенком после его выходок.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни переживают за Джигана и его семью, другие — обсуждают и критикуют.

«Оксана доверяет ребенка, значит все не так печально», — написала фанатка Джигана.

«Заберите ребенка и телефон, пока не поздно», — считает одна из подписчиц.

«Рановато еще ребенка вам давать в руки — вылечись сначала», — написал пользователь Instagram.