17 марта 2020, 11:50
Джиган вышел из наркологической клиники и уже проводит время с семьей
Ранее рэпер Джиган попал в наркологическую клинику Майами после своих странных выходок в прямом эфире Instagram. Произошло это после рождения сына. Сейчас музыкант уже вышел из лечебницы и проводит время с семьей. Об этом написало ИА Nation News.
Джиган опубликовал свежий снимок с сыном. Фанаты пары недоумевают, как Оксана Самойлова позволила отцу гулять вдвоем с новорожденным ребенком после его выходок.
Пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни переживают за Джигана и его семью, другие — обсуждают и критикуют.
«Оксана доверяет ребенка, значит все не так печально», — написала фанатка Джигана.
«Заберите ребенка и телефон, пока не поздно», — считает одна из подписчиц.
«Рановато еще ребенка вам давать в руки — вылечись сначала», — написал пользователь Instagram.