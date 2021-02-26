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    26 февраля 2021, 11:12

    Джиган вспомнил молодые годы в криминальной банде

    Алена Макаренко

    Рэп-исполнитель Джиган чуть было не присоединился к криминальной банде, когда ему не было и 18 лет. Историей из молодости он поделился на YouTube, сообщил сайт «Дни.ру».

    Джиган вспомнил молодые годы в криминальной банде

    Преступники предложили будущему музыкальному исполнителю стать частью «команды», потому что Джиган всегда отличался крепким телосложением, занимался кикбоксингом.

    Рэперу дали первое задание — соучастие в ограблении. «Подойди и выруби человека», — так звучало поручение от мужчины, который хотел отобрать у жертвы телефон.

    В назначенный день он осознал, что не хочет этого, но от предложения злоумышленников, тем не менее, не отказался. Джиган не ударил человека, а изобразил падение на него. Преступники отобрали мобильный и скрылись. «Зато я его не вырубил», — вспомнил певец.

    Благодаря одному случаю музыкант понял, что грабеж — не его путь. На следующий день после той истории Джиган пошел на море. На пирсе он оставил свои очки, а когда вернулся, увидел их раздавленными. Джиган расценил это как знак свыше. Без очков он почти ничего не видел и долго не мог ходить.

    Артисту также стыдно вспоминать еще одну историю из жизни. Тогда он работал начальником охраны в ночном клубе. Однажды гость обидел официантку, после этого работники вывели на улицу шесть человек и жестоко избили. Спустя время выяснилось, что охранники перепутали стол и напали на не винных людей.