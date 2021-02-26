Джиган вспомнил молодые годы в криминальной банде

Рэп-исполнитель Джиган чуть было не присоединился к криминальной банде, когда ему не было и 18 лет. Историей из молодости он поделился на YouTube, сообщил сайт «Дни.ру».

Преступники предложили будущему музыкальному исполнителю стать частью «команды», потому что Джиган всегда отличался крепким телосложением, занимался кикбоксингом.

Рэперу дали первое задание — соучастие в ограблении. «Подойди и выруби человека», — так звучало поручение от мужчины, который хотел отобрать у жертвы телефон.

В назначенный день он осознал, что не хочет этого, но от предложения злоумышленников, тем не менее, не отказался. Джиган не ударил человека, а изобразил падение на него. Преступники отобрали мобильный и скрылись. «Зато я его не вырубил», — вспомнил певец.

Благодаря одному случаю музыкант понял, что грабеж — не его путь. На следующий день после той истории Джиган пошел на море. На пирсе он оставил свои очки, а когда вернулся, увидел их раздавленными. Джиган расценил это как знак свыше. Без очков он почти ничего не видел и долго не мог ходить.

Артисту также стыдно вспоминать еще одну историю из жизни. Тогда он работал начальником охраны в ночном клубе. Однажды гость обидел официантку, после этого работники вывели на улицу шесть человек и жестоко избили. Спустя время выяснилось, что охранники перепутали стол и напали на не винных людей.