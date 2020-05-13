Джиган рассказал в эфире у Тимати о лечении от наркозависимости

Джиган рассказал своему другу Тимати, с которым у него случился конфликт как раз на почве наркозависимости, о трех неделях в столичной реабилитационной клинике.

Он заявил, что «в наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна». Рэпер признался, что его спасли жена и крепкое здоровье. Без участия Самойловой он мог запросто погибнуть. Джиган раскрыл, что увлекся веществами в Майами после рождения сына.

Около двух месяцев назад рэпер начал постить в Instagram видео с неадекватными высказываниями. Он вел себя очень странно, и поклонники заподозрили, что кумир подсел на наркотики. Впоследствии все так и оказалось. От него отвернулись друзья и собралась уйти после 10 лет брака жена. У Самойловой и Джигана четверо детей.