13 мая 2020, 11:09
Джиган рассказал в эфире у Тимати о лечении от наркозависимости
Рэпер Джиган подсел на наркотики и находится на грани развода со своей женой Оксаной Самойловой. Он три недели отлежал в рехабе в Москве и рассказал в прямом эфире Instаgrаm Тимати о своем лечении. Свое отношение к наркотикам после 90 капельниц музыкант поменял в корне.
Джиган рассказал своему другу Тимати, с которым у него случился конфликт как раз на почве наркозависимости, о трех неделях в столичной реабилитационной клинике.
Он заявил, что «в наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна». Рэпер признался, что его спасли жена и крепкое здоровье. Без участия Самойловой он мог запросто погибнуть. Джиган раскрыл, что увлекся веществами в Майами после рождения сына.
Около двух месяцев назад рэпер начал постить в Instagram видео с неадекватными высказываниями. Он вел себя очень странно, и поклонники заподозрили, что кумир подсел на наркотики. Впоследствии все так и оказалось. От него отвернулись друзья и собралась уйти после 10 лет брака жена. У Самойловой и Джигана четверо детей.