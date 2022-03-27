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    27 марта 2022, 16:37

    Джиган, Гергиев и Михалков. Украина составила список претендентов на бессрочные санкции

    Правительство Украины огласило русских звезд — претендентов на бессрочные санкции

    Анна Усачева

    Украина опубликовала предварительный список из 46 известных россиян, против которых предложено ввести бессрочные санкции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Украины.

    Джиган, Гергиев и Михалков. Украина составила список претендентов на бессрочные санкции

    Перечень состоит из граждан России, которые высказывались в поддержку спецоперации по денацификации и демилитаризации. Его содержание опубликовал телеканал РЕН ТВ.

    Лица российской эстрады представлены рэперами Тимати и Джиганом, а также певцами Николаем Басковым, Григорием Лепсом, Димой Биланом и несколькими другими исполнителями. Не обошлось без Олега Газманова.

    Документ в числе прочих содержит имена российских певиц Ларисы Долиной, Полины Гагариной и Виктории Дайнеко, а также оперной дивы Анны Нетребко

    Среди деятелей российской культуры, против которых правительство Украины планирует ввести бессрочные санкции, указаны глава Мариинского театра Валерий Гергиев, режиссер Никита Михалков и актер Владимир Машков и многие другие.

    Помимо этого в перечень включены некоммерческая организация из Екатеринбурга «Местная православная религиозная организация Свято-симеоновское архиерейское подворье» и ООО «8 канал».