Знаменитости 18 июля 2023, 20:52 Джиджи Хадид задержали с наркотиками на Каймановых островах TMZ: супермодель Джиджи Хадид арестовали за хранение марихуаны на Каймановых островах Соцсети

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Полиция задержала супермодель Джиджи Хадид на Каймановых островах. Поводом стало обвинение в употреблении и хранении марихуаны, сообщил таблоид TMZ.

Известно, что модель прилетела на частном самолете в международный аэропорт имени Оуэна Робертса 10 июля и прошла таможню с багажом.

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Сотрудники таможенного и пограничного контроля сначала проверили ее сумки через сканер, потом провели обыск вручную. Тогда в вещах Хадид обнаружили небольшое количество марихуаны и принадлежности для курения. Правоохранители арестовали супермодель и ее спутника, позже девушку освободили под залог в тысячу долларов.

Ранее в центре скандала оказалась мать Джиджи Хадид. Женщина подралась с избранником дочери Зейном Маликом. По ее словам, британский певец ее якобы ударил, поэтому она заявила на него в полицию. Позже 26-летняя супермодель и 28-летний артист расстались.