Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, сыгравшая в фильмах «Голодные игры», «Не смотрите наверх» и других, впервые стала мамой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на TMZ.

Актриса пока не сообщила ни пола, ни имени ребенка.

«Она родила в округе Лос-Анджелес, но мы еще не знаем ни пола ребенка, ни точной даты рождения. <...> Мы неоднократно звонили представителю Дженнифер, но она не ответила», — сообщило зарубежное издание.

В 2019 году Дженнифер Лоуренс вышла замуж за арт-дилера Кука Марони, написало РИА ФАН. О своей беременности актриса сообщила в сентябре прошлого года. Придя в шоу Стивена Колберта The Late Show, она рассказала о трехлетнем перерыве в совей карьере.

«Я просто бесконечно занималась сексом», — пошутила актриса.

Ранее стало известно, что актриса Мила Йовович готовится стать мамой в четвертый раз. На мероприятии модного дома Prada, который Йовович посетила с мужем, режиссером Полом Андерсоном, многие заметили округлившийся живот актрисы.