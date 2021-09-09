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    09 сентября 2021, 15:40

    Дженнифер Лоуренс сообщила о своей беременности

    Дарья Морозова

    Актриса Дженнифер Лоуренс ждет ребенка от своего супруга галериста Кука Марони. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Дженнифер Лоуренс сообщила о своей беременности

    Об этом стало известно благодаря представителю актрисы. Подробности пока не известны.

    Лоуренс известна по фильмам «Голодные игры» и «Люди Икс: Темный Феникс». С Марони они поженились в 2019 году в особняке Род-Айленда.

    На свадьбе были такие знаменитости, как Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель.

    Ранее появилась информация о том, что модель Кайли Дженнер ждет второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта. Официально они еще не объявляли об этом. У пары уже есть трехлетняя дочь Сторми.

    По данным источника, модель давно хотела подарить Сторми брата или сестру — и теперь все семейство Кардашьян в восторге от этой новости.

    «Ей нравится быть мамой. Она очень рада, что они с Трэвисом снова ждут ребенка», — добавил собеседник издания.

    В октябре 2019 года Дженнер и Скотт расстались после двухлетнего романа, но при этом они продолжили проводить много времени вместе. В итоге они снова стали встречаться этим летом.