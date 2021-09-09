Дженнифер Лоуренс сообщила о своей беременности

Актриса Дженнифер Лоуренс ждет ребенка от своего супруга галериста Кука Марони. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об этом стало известно благодаря представителю актрисы. Подробности пока не известны.

Лоуренс известна по фильмам «Голодные игры» и «Люди Икс: Темный Феникс». С Марони они поженились в 2019 году в особняке Род-Айленда.

На свадьбе были такие знаменитости, как Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель.

Ранее появилась информация о том, что модель Кайли Дженнер ждет второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта. Официально они еще не объявляли об этом. У пары уже есть трехлетняя дочь Сторми.

По данным источника, модель давно хотела подарить Сторми брата или сестру — и теперь все семейство Кардашьян в восторге от этой новости.

«Ей нравится быть мамой. Она очень рада, что они с Трэвисом снова ждут ребенка», — добавил собеседник издания.

В октябре 2019 года Дженнер и Скотт расстались после двухлетнего романа, но при этом они продолжили проводить много времени вместе. В итоге они снова стали встречаться этим летом.