Дженнифер Лоуренс получила травму при взрыве на съемках фильма «Не смотри вверх»

Дженнифер Лоуренс получила травму во время съемок сцены фильма «Не смотри вверх». На съемочной площадке должен был произойти контролируемый взрыв, но все пошло не так, как планировалось.

Инцидент произошел в Бостоне, сообщило издание TMZ со ссылкой на источники, связанные с производством картины.

Лоуренс снималась в сцене с актером Тимоти Шаламе. Актриса находилась внутри ресторана, когда в помещении должен был произойти контролируемый взрыв окна. Но взрыв прошел не по плану. В глаз Лоуренс попал осколок стекла и разрезал ей веко.

Степень травмы актрисы пока неясна, но известно, что у нее возникло кровотечение. Однако по словам источников издания, «все было не так уж плохо».

Из-за произошедшего инцидента съемки пришлось приостановить.

Популярный стриминговый сервис Netflix в январе пообещал выпускать новый фильм с известными актерами каждую неделю. Также на официальном сайте появился перечень запланированных в этом году картин.