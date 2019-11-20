Дженнифер Лопез рассказала, из-за чего отказалась от гонорара за роль в «Стриптизершах»

Лопес поделилась, что не только сыграла главную роль в фильме, основанном на статье Джессики Пресслер для New York Magazine от 2015 года, но и выступила его продюсером.

В мировом прокате «Стриптизерши» собрали 149 миллионов долларов, однако Лопес отказалась от своего гонорара. Она объяснила это тем, что главным для нее было снять эту картину так, как хотела она сама. Звезда подчеркнула, что «Стриптизерши» в очередной раз доказали: любимое дело всегда приносит успех.

Отмечается, что певице пришлось учиться держаться на шесте для исполнения роли в этой картине. Она поделилась видео с тренировки со своими подписчиками.