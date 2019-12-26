26 декабря 2019, 14:36
Дженнифер Лопес удивила поклонников латексным костюмом
Американская певица Дженнифер Лопес в 50 лет готова похвастаться своей фигурой. На Рождество она надела красный латексный костюм. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Фотография артистки появилась на ее личной странице в Instagram.
Звезда выбрала красный, чтобы соответствовать цвету праздника. Лопес надела латексный топ и лосины с высокой талией. К образу она подобрала круглые солнцезащитные очки, а волосы собрала в тугой пучок.
«Детка, на улице тепло», — написала певица.
Снимок знаменитости порадовал ее подписчиков: более трех миллионов лайков за сутки.