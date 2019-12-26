Дженнифер Лопес удивила поклонников латексным костюмом

Фотография артистки появилась на ее личной странице в Instagram.

Звезда выбрала красный, чтобы соответствовать цвету праздника. Лопес надела латексный топ и лосины с высокой талией. К образу она подобрала круглые солнцезащитные очки, а волосы собрала в тугой пучок.

«Детка, на улице тепло», — написала певица.

Снимок знаменитости порадовал ее подписчиков: более трех миллионов лайков за сутки.