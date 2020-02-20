20 февраля 2020, 16:26
Дженнифер Лопес пригласила Мэган Маркл на свадьбу подружкой невесты
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес предложила стать подружкой невесты на своей свадьбе актрисе Мэган Маркл, жене принца Гарри. Об этом сообщил сайт argumenti.ru.
Лопес и Маркл встретились на саммите американского финансового холдинга JPMorgan в Майями. По данным СМИ, женщины быстро нашли общий язык, и певица даже позвала Маркл на свою свадьбу в качестве подружки невесты.
Свадьба Лопес и Алекса Родригеса назначена на лето этого года. Торжество пройдет в Доминиканской Республике, где прошло детство жениха, сообщило ИА Nation News.