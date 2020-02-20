Дженнифер Лопес пригласила Мэган Маркл на свадьбу подружкой невесты

Лопес и Маркл встретились на саммите американского финансового холдинга JPMorgan в Майями. По данным СМИ, женщины быстро нашли общий язык, и певица даже позвала Маркл на свою свадьбу в качестве подружки невесты.

Свадьба Лопес и Алекса Родригеса назначена на лето этого года. Торжество пройдет в Доминиканской Республике, где прошло детство жениха, сообщило ИА Nation News.