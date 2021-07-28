Дженнифер Лопес показала фанатам, как отпраздновала свой день рождения

Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес показала фанатам, как провела день рождения. Женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии с шикарной яхты. Праздник она провела в компании своего возлюбленного американского актера и режиссера Бена Аффлека. Именно он устроил сюрприз для Лопес и арендовал судно. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Дженнифер Лопес исполнилось 52 года накануне. Для празднования была арендована шикарная 85-метровая яхта Valerie. По заявлением СМИ, стоимость судна составляет 130 миллионов долларов. Актриса поделилась с фанатами фотографией, на которой целуется с Аффлеком. Вместе знаменитости посетили Лазурный берег Франции в Сен-Тропе. Знаменитости не стеснялись объективов папарацци. В комментариях фанаты поздравили Лопес с праздником. Также многих обрадовал факт того, что пара решила возобновить свои отношения спустя годы.