Знаменитости 07 декабря 2023, 18:59 Дженнифер Лопес появится в экранизации мюзикла «Поцелуй женщины-паука»

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Американская актриса, певица, танцовщица Дженнифер Лопес получила главную роль в экранизации бродвейского мюзикла «Поцелуй женщины-паука». Об этом сообщил сайт Variety.

Отмечается, что артистка предстанет в образе Авроры — женщины, которая существует в воображении одного из героев картины. Съемки пройдут в Нью-Джерси в следующем году.

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Как сообщил сайт RuNews, режиссером станет Билл Кондон, который работал над фильмами «Красавица и чудовище» и «Девушки мечты».