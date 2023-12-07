07 декабря 2023, 18:59
Дженнифер Лопес появится в экранизации мюзикла «Поцелуй женщины-паука»
Американская актриса, певица, танцовщица Дженнифер Лопес получила главную роль в экранизации бродвейского мюзикла «Поцелуй женщины-паука». Об этом сообщил сайт Variety.
Отмечается, что артистка предстанет в образе Авроры — женщины, которая существует в воображении одного из героев картины. Съемки пройдут в Нью-Джерси в следующем году.
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Как сообщил сайт RuNews, режиссером станет Билл Кондон, который работал над фильмами «Красавица и чудовище» и «Девушки мечты».
Кино
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