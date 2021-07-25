Дженнифер Лопес опубликовала фото поцелуя с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес опубликовала фото с празднования своего дня рождения на яхте в Сен-Тропе. На одном из снимком певица целуется с актером Беном Аффлеком.

Информация о том, что Джей Ло и Аффлек снова встречаются появилась еще в мае. Тогда они вместе отдохнули в Монтане на горнолыжном курорте. Позже их видели вместе и недалеко от особняке Лопес в Лос-Анджелесе. Они никак не комментировали сообщения в СМИ.

Но вот спустя несколько месяцев пара все-таки решила рассекретить свои отношения.

Источник фото: instagram.com/jlo

В январе Аффлек расстался с актрисой Аной де Армас. Они познакомились на съемках фильма «Глубокие воды» и стали встречаться в марте 2020 года.

Лопес с 2017 году была в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом, но в апреле пара объявила, что им лучше быть друзьями.

Лопес и Аффлек были помолвлены 17 лет назад, но тогда они решили разойтись и отменили свадьбу.