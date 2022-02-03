03 февраля 2022, 17:19
Дженнифер Лопес объяснила, почему не хотела афишировать воссоединение с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес в интервью People призналась, что не хотела афишировать свое воссоединение с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщило радио Комсомольская правда».
Лопес считает, что во время ее первых отношений с Аффлеком (с 2002 по 2004 год), внимание прессы и фанатов сказалось на них негативно.
«Раньше мы как бы выставляли [наши отношения] напоказ. Мы были наивны, и их растоптали», — сказала певица.
Она добавила, что теперь оба повзрослели, стали умнее и не планируют афишировать личную жизнь.
«Мы так оберегаем [отношения], потому что это такое прекрасное время для нас», — заключила Лопес.