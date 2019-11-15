Дженнифер Лопес едва не стала жертвой харассмента на заре карьеры
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес призналась, что в начале своей карьеры ее домогался некий режиссер, имя которого она не назвала. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По словам артистки, во время одного из кастингов режиссер попросил ее оголить грудь, что она расценила как домогательство и злоупотребление служебным положением. Лопес дала отпор мужчине, сославшись на то, что они не на съемочной площадке.
«Будет съемка, я сниму топ, как написано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану», — сказала актриса режиссеру.
По ее словам, тогда она попала в «чудовищную и унизительную ситуацию», которая застала ее врасплох, и она удивлена тем, что ей удалось резко осадить обидчика.