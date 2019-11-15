Дженнифер Лопес едва не стала жертвой харассмента на заре карьеры

По словам артистки, во время одного из кастингов режиссер попросил ее оголить грудь, что она расценила как домогательство и злоупотребление служебным положением. Лопес дала отпор мужчине, сославшись на то, что они не на съемочной площадке.

«Будет съемка, я сниму топ, как написано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану», — сказала актриса режиссеру.

По ее словам, тогда она попала в «чудовищную и унизительную ситуацию», которая застала ее врасплох, и она удивлена тем, что ей удалось резко осадить обидчика.