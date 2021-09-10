Актриса Дженнифер Лав Хьюитт родила третьего ребенка в 42 года. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Instagram.

Актриса выложила фото своего живота, скорее всего, из больничной палаты. В тексте поста актриса рассказала легенду о том, что во время родов душа женщины покидает ее тело и отправляется к звездам, чтобы забрать душу своего ребенка и вместе с ней вернуться в обычный мир.

«Большая честь была забрать тебя, Эйдан Джеймс», — написала Лав Хьюитт.

Актриса отметила, что чувствует себя хорошо.

Уточняется, что она замужем за актером Брайаном Хэллисеем. У них есть семилетняя дочь и шестилетний сын.

Актриса известна по сериалу «Говорящая с призраками».

Ранее появилась информация, что актриса Дженнифер Лоуренс ждет ребенка от своего супруга галериста Кука Марони. Об этом стало известно благодаря представителю актрисы. Подробности пока не известны.