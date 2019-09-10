Дженнифер Энистон влетело от поклонников за излишний фотошоп

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Энистон стала участницей фотосессии для нового номера журнала Instyle, который выйдет в октябре. Обложка была опубликована на странице Instagram издания.

Одному из пользователей не понравились слишком темные волосы актрисы на снимке, другому — разное количество веснушек на фото.

«Когда же можно будет увидеть настоящую Дженнифер?» — поинтересовался один из поклонников.

Еще один фанат возмутился слишком сильной обработкой фотографий.

В октябре выйдет номер журнала Instyle, где Дженнифер Энистон представят как «женщину, которой есть чем гордиться».