Дженнифер Энистон станет крестной матерью ребенка Кэти Перри и Орландо Блума

Актриса очень близка с певицей, они дружат на протяжении 10 лет. Энистон помогла беременной Перри и Блуму в сложный период карантина. Анонимный источник, близкий к звездам, рассказал, что Энистон расплакалась, когда супруги предложили ей стать крестной материю их будущей дочери.

«Дженнифер была так рада, что не смогла сдержать слез, когда узнала о желании Кэти», — поделился инсайдер.

Во время пандемии подруги выбирались на прогулки, соблюдая социальную дистанцию, и много времени общались дистанционно.

Отмечается, что Энистон уже знакома с ролью крестной матери. Эту роль ей доверила лучшая подруга актрисы Кортни Кокс.