14 июля 2020, 18:37
Дженнифер Энистон станет крестной матерью ребенка Кэти Перри и Орландо Блума
35-летняя певица Кэти Перри ждет ребенка от возлюбленного, актера Орландо Блума. При этом малыш, который по прогнозам медиков, появится на свет уже через несколько недель, станет первенцем как для нее, так и для актера. Исполнительница уже выбрала крестную маму для ребенка. Ей станет актриса Дженифер Энистон. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на зарубежное издание.
Актриса очень близка с певицей, они дружат на протяжении 10 лет. Энистон помогла беременной Перри и Блуму в сложный период карантина. Анонимный источник, близкий к звездам, рассказал, что Энистон расплакалась, когда супруги предложили ей стать крестной материю их будущей дочери.
«Дженнифер была так рада, что не смогла сдержать слез, когда узнала о желании Кэти», — поделился инсайдер.
Во время пандемии подруги выбирались на прогулки, соблюдая социальную дистанцию, и много времени общались дистанционно.
Отмечается, что Энистон уже знакома с ролью крестной матери. Эту роль ей доверила лучшая подруга актрисы Кортни Кокс.