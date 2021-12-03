Дженнифер Энистон решила возобновить отношения с Джоном Мейером

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон снова решила возобновить отношения с бывшим возлюбленным Джоном Майером. По словам актрисы, она верит, что его репутация сердцееда в Голливуде осталась в прошлом, однако ее подруги считают иначе, написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на заруюежные СМИ.

Энистон решила начать общаться с экс-бойфрендом, поскольку ей наскучило одиночество. Именно музыкант Джон Мейер из всех ее бывших показался самым подходящим кандидатом. Актриса отметила, что он обладает прекрасным чувством юмора и уверенностью в себе.

У Мейера в Голливуде сложилась репутация бабника и сердцееда. О бурных романах певца с многочисленными звездами активно ходили слухи, но ни один из них не закончился свадьбой. В свои 44 года музыкант ни разу не был женат, и у него и детей.

Ранее Дженнифер Энистон заявляла в СМИ, что они разошлись с возлюбленным на хорошей ноте. Артисты всячески поддерживали друг друга и продолжали общаться.