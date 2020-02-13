Дженнифер Энистон решила отказаться от алкоголя для отношений с Брэдом Питтом

По информации СМИ, голливудский актер Брэд Питт не так давно поборол алкогольную зависимость. Особенно сильно она появилась после расставания с супругой Анджелиной Джоли. Для лечения Питт отправился в специализированную клинику и к 2017 году справился с недугом. Сейчас он полностью отказался от алкоголя и запрещенных препаратов.

Дженнифер Энистон не испытывает зависимость от алкогольных напитков, но хочет забыть о них навсегда. Актриса решила последовать решению экс-мужа. Возможно, без вредных привычек у нее появится больше шансов вновь стать возлюбленной Брэда Питта.

«Она и многие ее друзья были настроены скептически, но теперь, когда они испытали трезвость Брэда во плоти, жесткая правда открылась Джен. Она должна отказаться от алкоголя, если хочет иметь хоть малейшую надежду на возрождение их отношений», — пояснил источник Mirror.

Ранее Брэд Питт прокомментировал слухи о его воссоединение с бывшей женой Дженнифер Энистон.