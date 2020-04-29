Дженнифер Энистон рассказала, как пережила расставание с Питтом

Пара развелась после того, как в общем доступе появились фото, на которых Питт проводит время со своей коллегой Анджелиной Джоли и ее приемным сыном. Слухи о его неверности ходили и раньше, но Энистон не хотела им верить.

После развода она заперлась одна дома и не читала никаких новостей, потому что в СМИ активно обсуждалось ее расставание с супругом.

«Я чувствовала себя сердитой, обиженной и смущенной», — рассказала актриса.