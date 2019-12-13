  • Дженнифер Энистон расплакалась в прямом эфире

    13 декабря 2019, 13:29

    Ольга Ситникова

    Американская актриса кино и телевидения Дженнифер Энистон заплакала на развлекательном шоу Эллен ДеДженерес. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

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    По информации издания, Энистон впечатлила история девушек, которую рассказали в телепередаче. В детстве они лишилась матери из-за рака. Однако с отец продолжал заботиться о девушках.

    Энистон выслушала историю и предложила помощь. Ассистенты актрисы пришли с визитом в дом героинь, пока девушки вместе с отцом добирались в студию. Помощники Энистон украсили их жилье рождественской атрибутикой, поставили елку и разложили подарки по комнатам.

    Ранее Дженнифер Энистон завела профиль в Instagram. За первые 16 минут в нем появился миллион подписчиков.