Дженнифер Энистон продаст свое ню-фото ради благотворительности

Вырученные деньги Энистон отдаст на благотворительность: на лечение от коронавируса малообеспеченных американцев и проведение бесплатных тестов. Также актриса уточнила, что выставит на аукцион еще 24 своих портрета, авторство которых также принадлежит Селигеру.

Ранее стало известно, что предприниматель Владимир Гуриев перечислил на счет родителей двухелетней Арнеллы более 54 миллионов рублей. Ей был поставлен диагноз «спинальная мышечная атрофия» (СМА), семье девочки нужно было собрать 160 миллионов рублей. Именно столько стоит препарат Zolgensma, который может излечить врожденное генетическое заболевание. Укол нужно было сделать до 30 мая, когда Арнелле исполнилось бы два года.

Инициатором благотворительной акции стал футболист Александр Кокорин, он призвал коллег скинуться на лечение девочки и первым перечислил миллион рублей.