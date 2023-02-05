05 февраля 2023, 17:57
Джеки Чан отказался от главной роли в фильме «Все везде и сразу»
Китайский актер Джеки Чан мог сыграть главную роль в фильме «Все везде и сразу»
Популярный китайский актер Джеки Чан мог сняться в главной роли в картине «Все везде и сразу». Об этом изданию The Guardian рассказала малазийская актриса Мишель Йео.
По ее словам, после выхода фильма на большие экраны она получила сообщение от Чана, с которым дружит.
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«Он спросил, знаю ли я, что режиссеры обращались к нему первыми. Я ответила, что знаю. Джеки многое потерял из-за отказа роли», — отметила актриса.
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Изначально по сюжету Йео должна была стать женой главного героя, образ которого писали под Чана. Однако после его отказа роль в итоге досталась самой Мишель.
Картина «Все везде и сразу» получила 11 номинаций на премию «Оскар-2023». Фильм повествует о женщине, которая получила способность видеть альтернативные версии себя из параллельных миров, после чего пытается спасти их от разрушения.
Фильм авторства Дэниела Шайнерта и Дэна Квана вышел на большие экраны весной 2022 года, заработав 100 миллионов долларов.
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