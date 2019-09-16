Джеки Чан на русском признался в любви к России и извинился перед поклонниками

Визит Джеки Чана в Москву не состоялся. Актер не смог приехать на премьеру фильма «Тайна печати дракона» и извинился за это перед российскими поклонниками на их языке.

Премьера ленты российско-китайского производства состоялась 11 сентября в кинотеатре «Октябрь». Об отмене визита исполнителя одной из главных ролей в фильме стало известно накануне. График Джеки Чана неожиданно изменился, поэтому он не сумел побывать в Москве. Видеообращение известного артиста транслировал телеканал CGTN.

Актер поприветствовал друзей из русскоязычных регионов и своих поклонников. Он признался, что сам очень хотел побывать в РФ, но определенные обстоятельства не позволили этому случиться.

«Прошу прощения», — сказал Джеки Чан по-русски.

Он также поблагодарил своих фанатов за многолетнюю поддержку и признался им во взаимной любви. Тоже на русском языке.

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В своем обращении актер поздравил друзей из России с 70-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Он выразил надежду, что дружить две страны будут вечно.

«Тайна печати дракона» стала уже второй частью франшизы режиссера Олега Степченко. Фильм рассказывает о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина, которого сыграл Джейсон Флеминг.

В картине, кроме Джеки Чана, снялись Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр, а также многие российские, китайские, английские и американские актеры.