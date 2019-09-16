Джеки Чан на русском признался в любви к России и извинился перед поклонниками
Премьера ленты российско-китайского производства состоялась 11 сентября в кинотеатре «Октябрь». Об отмене визита исполнителя одной из главных ролей в фильме стало известно накануне. График Джеки Чана неожиданно изменился, поэтому он не сумел побывать в Москве. Видеообращение известного артиста транслировал телеканал CGTN.
Актер поприветствовал друзей из русскоязычных регионов и своих поклонников. Он признался, что сам очень хотел побывать в РФ, но определенные обстоятельства не позволили этому случиться.
«Прошу прощения», — сказал Джеки Чан по-русски.
Он также поблагодарил своих фанатов за многолетнюю поддержку и признался им во взаимной любви. Тоже на русском языке.
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В своем обращении актер поздравил друзей из России с 70-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Он выразил надежду, что дружить две страны будут вечно.
«Тайна печати дракона» стала уже второй частью франшизы режиссера Олега Степченко. Фильм рассказывает о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина, которого сыграл Джейсон Флеминг.
В картине, кроме Джеки Чана, снялись Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр, а также многие российские, китайские, английские и американские актеры.