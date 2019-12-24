24 декабря 2019, 18:08
Джеки Чан едва не погиб на съемках фильма
Легендарный актер, каскадер и режиссер Джеки Чан чуть было не утонул во время съемок нового боевика. Стенли Тонг, режиссер картины, от страха даже заплакал, сообщил Life.ru со ссылкой на малайзийское издание The Straits Times.
Во время съемок опасного эпизода в море Джеки Чан застрял под камнем и едва не утонул. По словам актера, без помощи коллег он бы не выбрался, написал сайт телеканала «Царьград».
«Мы снимали сцену перестрелки в море. Я понял, что застрял под камнем и не могу выбраться. Коллеги, конечно же, бросились мне на помощь. На мгновение я сильно испугался. Даже начал дрожать, ведь я легко мог погибнуть», — рассказал Чан.
Режиссер фильма в этот момент так разнервничался и испугался за Джеки, что когда актер выбрался из воды, не смог сдержать слез.
Инцидент произошел во врем съемок нового китайского боевика «Авангард», который должен выйти на экраны в 2020 году.