Джеки Чан едва не погиб на съемках фильма

Во время съемок опасного эпизода в море Джеки Чан застрял под камнем и едва не утонул. По словам актера, без помощи коллег он бы не выбрался, написал сайт телеканала «Царьград».

«Мы снимали сцену перестрелки в море. Я понял, что застрял под камнем и не могу выбраться. Коллеги, конечно же, бросились мне на помощь. На мгновение я сильно испугался. Даже начал дрожать, ведь я легко мог погибнуть», — рассказал Чан.

Режиссер фильма в этот момент так разнервничался и испугался за Джеки, что когда актер выбрался из воды, не смог сдержать слез.

Инцидент произошел во врем съемок нового китайского боевика «Авангард», который должен выйти на экраны в 2020 году.