Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли снова стали родителями

Актер Джейсон Стейтем и британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь, сообщила газета Daily Mail.

Ребенок у 34-летней модели и 54-летнего актера, по словам родных, появился на свет в Лондоне два дня назад.

Источник фото: Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram

Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли пока не подтвердили новость. Пара уже воспитывает четырехлетнего сына. О второй беременности модель объявила в августе 2021 года. В конце января она показала округлившийся живот, намекнув на приближающиеся роды.

Отношения актера и модели длятся 11 лет. Они до сих пор не женаты.