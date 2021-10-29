29 октября 2021, 17:23
Джейсон Момоа заболел ковидом
The Sun: актер Джейсон Момоа подхватил ковид на съемках нового «Аквамена»
Актер Джейсон Момоа заболел ковидом во время съемок новой части «Аквамена», где он исполняет главную роль. Об этом сообщило «Радио КП» со ссылкой на The Sun.
Как сообщил источник издания, с актером все в порядке, он находится дома на изоляции. Однако съемки фильма из-за этого застопорились, хотя и не прекратились совсем. Все участники съемочной группы регулярностью сдают ПЦР-тест, а график пришлось переделывать из-за отсутствия исполнителя главной роли.