Актер Джейсон Момоа заболел ковидом во время съемок новой части «Аквамена», где он исполняет главную роль. Об этом сообщило «Радио КП» со ссылкой на The Sun.

Как сообщил источник издания, с актером все в порядке, он находится дома на изоляции. Однако съемки фильма из-за этого застопорились, хотя и не прекратились совсем. Все участники съемочной группы регулярностью сдают ПЦР-тест, а график пришлось переделывать из-за отсутствия исполнителя главной роли.