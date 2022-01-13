Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о расставании

Американский актер Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 17 лет отношений. Об этом артист сообщил фанатам на своей странице в Instagram, написало РИА ФАН.

Звезда «Игры престолов» указал на непростой период, в котором оказываются многие пары. По его словам, их семья в этой «революции» не стала исключением.

Артист добавил, что у него с Боне останутся прекрасные отношения. Он решил признаться поклонникам о расставании, чтобы в дальнейшем «жить честно и достойно».

«Любовь между нами продолжает существовать, приобретая новые формы. Мы отпускаем друг друга, чтобы стать кем-то еще. Наша преданность непоколебима к этой священной жизни и к нашим детям», — добавил Момоа.

Отношения Джейсона Момоа с актрисой Лизой Боне, которая старше его на 12 лет, начались в 2005 году. В 2017-м они официально зарегистрировали брак. У пары есть два общих ребенка.