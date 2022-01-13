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    13 января 2022, 14:48

    Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о расставании

    Оксана Лавнюженко

    Американский актер Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 17 лет отношений. Об этом артист сообщил фанатам на своей странице в Instagram, написало РИА ФАН.

    Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о расставании

    Звезда «Игры престолов» указал на непростой период, в котором оказываются многие пары. По его словам, их семья в этой «революции» не стала исключением.

    Артист добавил, что у него с Боне останутся прекрасные отношения. Он решил признаться поклонникам о расставании, чтобы в дальнейшем «жить честно и достойно».

    «Любовь между нами продолжает существовать, приобретая новые формы. Мы отпускаем друг друга, чтобы стать кем-то еще. Наша преданность непоколебима к этой священной жизни и к нашим детям», — добавил Момоа.

    Отношения Джейсона Момоа с актрисой Лизой Боне, которая старше его на 12 лет, начались в 2005 году. В 2017-м они официально зарегистрировали брак. У пары есть два общих ребенка.